Toy Story 5 e il regalo fatto a Trump per comprare Warner

Nel weekend di Toy Story c’è un film più piccolo con Glen Powell che è davvero molto carino, Ricchi… da morire. Tutti però andranno a vedere Toy Story, saga che è cambiata già dal quarto film e questo quinto lo certifica: i bambini ora contano quanto i giocattoli. In più avrete tutti sentito che l’acquisizione di Warner da Paramount ha superato l’Antitrust e la ragione sta in un regalo fatto all’amministrazione Trump.

Questa settimana abbiamo visto:

Toy Story 5 di Andrew Stanton

Ricchi…da morire – Delitti in famiglia di John Patton Ford