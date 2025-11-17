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Toy Story 5 e il regalo fatto a Trump per comprare Warner

Nel weekend di Toy Story 5, che punta a incassare più di tutti gli altri, esce a sorpresa anche un filmetto piccolo e carino

di Gabriele Niola e Bianca Ferrari
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Nel weekend di Toy Story c’è un film più piccolo con Glen Powell che è davvero molto carino, Ricchi… da morire. Tutti però andranno a vedere Toy Story, saga che è cambiata già dal quarto film e questo quinto lo certifica: i bambini ora contano quanto i giocattoli. In più avrete tutti sentito che l’acquisizione di Warner da Paramount ha superato l’Antitrust e la ragione sta in un regalo fatto all’amministrazione Trump.

Questa settimana abbiamo visto:
Toy Story 5 di Andrew Stanton
Ricchi…da morire – Delitti in famiglia di John Patton Ford

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