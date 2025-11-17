Supergirl e la lotta di Guadagnino contro l’AI
Chi vuole comprare un film di Luca Guadagnino? E chi salverà il cane di Supergirl??
La cugina di Superman ha 72 ore per salvare il suo supercane da un superveleno, mentre Artificial, il nuovo film di Luca Guadagnino sul fondatore di OpenAI, ha qualche settimana per trovare un nuovo distributore americano dopo che Amazon l’ha scaricato per conflitto di interessi. E contro l’intelligenza artificiale ci si mette pure Sam Rockwell che la combatte in Good Luck, Have Fun, Don’t Die.
Questa settimana abbiamo visto:
Supergirl di Craig Gillespie
Good Luck, Have Fun, Don’t Die di Gore Verbinski
Altri episodi
Toy Story 5 e il regalo fatto a Trump per comprare Warner
Nel weekend di Toy Story 5, che punta a incassare più di tutti gli altri, esce a sorpresa anche un filmetto piccolo e carino
Cattolici, musulmani e soprattutto alieni!
Gli alieni e le suore di Spielberg e i mori e i cattolici di Alessandro Borghi
He-Man fa il revival degli anni ’80 mentre Scary Movie quello dei Duemila
Travolti dalla nostalgia i film della settimana tentano di riportare in vita due proprietà intellettuali
Il “film con una vera gallina protagonista” e Backrooms
È arrivato Backrooms, girato da un ventenne che ha la sicurezza di un regista navigato, e soprattutto l’imprevedibile Hen