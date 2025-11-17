Supergirl e la lotta di Guadagnino contro l’AI

La cugina di Superman ha 72 ore per salvare il suo supercane da un superveleno, mentre Artificial, il nuovo film di Luca Guadagnino sul fondatore di OpenAI, ha qualche settimana per trovare un nuovo distributore americano dopo che Amazon l’ha scaricato per conflitto di interessi. E contro l’intelligenza artificiale ci si mette pure Sam Rockwell che la combatte in Good Luck, Have Fun, Don’t Die.

Questa settimana abbiamo visto:

Supergirl di Craig Gillespie

Good Luck, Have Fun, Don’t Die di Gore Verbinski