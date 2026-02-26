Scream 7, il film su un albero e cosa è successo alla Berlinale
Serial killer mascherati, l’importanza delle piante nei titoli di coda e un festival in cui le polemiche politiche hanno quasi offuscato i film
Questa settimana parliamo di Scream 7, nuovo episodio del franchise trentennale su Ghostface, di Il suono di una caduta di Mascha Schilinski, che ha vinto il premio della giuria all’ultima edizione del festival di Cannes, e di Silent Friend, film di Ildikó Enyedi con protagonista un albero. In coda invece facciamo un grande riassunto di cosa è successo alla Berlinale.
