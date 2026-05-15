Rami Malek vuole il premio per il miglior attore e un film francese che sembra The Office
Nella stessa giornata sono passati due film che ambiscono alla Palma per il miglior attore, The Man I Love e Notre Salut
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The Man I Love, il secondo film americano in concorso, è tutto pensato intorno a Rami Malek, che interpreta un personaggio non troppo diverso da Freddie Mercury. Mentre qualcosa di ben più originale lo si è visto in Notre Salut, film in costume francese che racconta la Francia di Vichy, con lo stile di The Office.
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