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Perché mangiamo proprio i popcorn al cinema e un horror satanico

Come hanno fatto i popcorn a sconfiggere gli altri snack e come si respingono i demoni?

di Gabriele Niola e Bianca Ferrari
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Nella settimana in cui esce La Casa: Il rogo del male, in cui i demoni supportano la mascolinità tossica, e un bel thriller teso sul colpo di stato in Cile, rispondiamo a una domanda che ci è arrivata e proviamo a spiegare da dove nasce il legame tra cinema e popcorn e come sono riusciti a sconfiggere ogni altro snack.

Questa settimana abbiamo visto:
La Casa: Il rogo del male di Sébastien Vaniček
L’Hangar Rosso di Juan Pablo Sallato

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