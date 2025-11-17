Perché mangiamo proprio i popcorn al cinema e un horror satanico
Come hanno fatto i popcorn a sconfiggere gli altri snack e come si respingono i demoni?
Nella settimana in cui esce La Casa: Il rogo del male, in cui i demoni supportano la mascolinità tossica, e un bel thriller teso sul colpo di stato in Cile, rispondiamo a una domanda che ci è arrivata e proviamo a spiegare da dove nasce il legame tra cinema e popcorn e come sono riusciti a sconfiggere ogni altro snack.
Questa settimana abbiamo visto:
La Casa: Il rogo del male di Sébastien Vaniček
L’Hangar Rosso di Juan Pablo Sallato
Altri episodi
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Toy Story 5 e il regalo fatto a Trump per comprare Warner
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