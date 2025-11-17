Perché mangiamo proprio i popcorn al cinema e un horror satanico

Nella settimana in cui esce La Casa: Il rogo del male, in cui i demoni supportano la mascolinità tossica, e un bel thriller teso sul colpo di stato in Cile, rispondiamo a una domanda che ci è arrivata e proviamo a spiegare da dove nasce il legame tra cinema e popcorn e come sono riusciti a sconfiggere ogni altro snack.

Questa settimana abbiamo visto:

La Casa: Il rogo del male di Sébastien Vaniček

L’Hangar Rosso di Juan Pablo Sallato