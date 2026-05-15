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Pedro Almodóvar ha tentato qualcosa di inedito e il film animato che vogliono vedere tutti

Cosa può fare un regista che ha dato già tutto per non sentirsi in pensione? Un film come Amarga Navidad

di Gabriele Niola e Bianca Ferrari
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È in una strana posizione Pedro Almodóvar, ormai considerato un maestro che potrebbe vivere di rendita con piccoli film, ma che in realtà ha vinto un grande premio per la prima volta solo pochi anni fa, il Leone d’oro con La stanza accanto.
A Cannes quest’anno ha portato Amarga Navidad che è un manifesto al desiderio di non rassegnarsi alla fine.
E poi c’è anche l’immancabile film sull’attualità e un cartone animato per adulti che ha fatto ridere tutti tantissimo.

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