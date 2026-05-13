Lo strano film di apertura di Cannes e perché è un’edizione di transizione
Come ha fatto Cannes a rimanere Cannes negli ultimi 15 anni di cambiamenti e perché c’è un film sottotono come apertura
Il film che ha vinto l’ultimo festival di Venezia in realtà sarebbe dovuto stare a Cannes, ma è successo qualcosa, uno sgarbo, che spiega bene cosa siano diventati oggi i grandi festival, anche grazie alla persona che da 25 anni dirige il festival di Cannes: Thierry Frémaux. Lo stesso che per questa apertura ha scelto un film francese e senza grandi attori. Avendolo visto però si può capire come mai sia stato scelto.
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