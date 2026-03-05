La sposa di Frankenstein, l’ultima uscita Pixar e un film fatto in 20 anni

C’è un nuovo film che riguarda Frankenstein ma stavolta è completamente diverso, si intitola La sposa! ed è tante cose insieme (forse non per tutti) e poi c’è il nuovo film d’animazione Pixar, che cerca di fare qualcosa di diverso finalmente e Nouvelle Vague, il film di un americano che spiega la Nouvelle Vague ai francesi. In più vi raccontiamo della nuova impresa di Richard Linklater: girare un film unico nel corso di 20 anni, sempre che non muoia nessuno…