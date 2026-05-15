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La “chicca a sorpresa” del festival e “il film che divide”

Torture, resistenza e nazisti ma anche padri che non sapevano di esserlo

di Gabriele Niola e Bianca Ferrari
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Per ogni festival c’è il film che fa arrabbiare molti e piace molto ad altri, che spacca chi lo vede: quest’anno è Moulin di Laszlo Nemes; e in ogni festival c’è anche il film piccolo che piace a tutti e riscuote successo, quest’anno non è stato facile vederlo ma ce l’abbiamo fatta: Club Kid.

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