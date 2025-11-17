Inverno in Corea e la grande convention dei gestori di cinema

Un film palestinese del 2023, ma prima del 7 ottobre, arriva al cinema in Italia oggi e racconta involontariamente un pezzo importante di quella storia più grande. Ma c’è anche l’opposto, un film sul mistero che sono gli sconosciuti, tutto ambientato in un piccolo centro coreano, fatto di inverno freddo, interni caldi, zuppe e un francese che incuriosisce una ragazza locale. In più siamo stati alla grande convention di tutte le persone che gestiscono cinema in Italia, dove vengono presentati i film della prossima stagione ma vengono anche premiate le sale che vendono più biglietti. Ed è una gara vera!