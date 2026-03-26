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Il romantico “Il Dio dell’amore” e qualcuno che vuole i film in sala per più tempo

Vi capita mai di voler vedere un film al cinema e scoprire che non lo fanno più?

di Gabriele Niola e Bianca Ferrari
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C’è al cinema un bel film italiano molto romantico e leggero, ma anche un film americano di mazzate nel senso stretto del termine, che sembra la versione barocca di Kill Bill, e una commedia danese che ha fatto ridere molti, ma non noi.
E poi la Universal vuole cambiare le regole su quanto tempo i suoi film stanno in sala. Per fortuna.

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