Il re del mercato è sempre Jason Statham e i film più attesi del festival
Cosa si vende di più al mercato di Cannes e poi i film di Farhadi e Pawlikowski
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Cosa si vende e cosa si compra di più quest’anno e chi è il più amato e chi il più odiato del mercato di Cannes, mentre in concorso passa Asghar Farhadi che ora non vuole più girare in Iran e il nuovo atteso film di Pawel Pawlikowski su Thomas Mann e sul dopoguerra tedesco.
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