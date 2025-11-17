Il nuovo con Sydney Sweeney, quello di Park Chan-wook e perché certi film escono in Italia molto dopo che all’estero

Tra i film di questa settimana abbiamo scelto No Other Choice, il nuovo film di Park Chan-wook, il film d’animazione francese La piccola Amélie e poi Una di famiglia, thriller vecchio stampo e conservatore ma con una sorpresa femminista con Sydney Sweeney. In più, come funziona la distribuzione dei film, perché alcuni escono in tutto il mondo nello stesso weekend e altri invece ci mettono mesi?