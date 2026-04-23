Il film su Michael Jackson e molti struzzi
Un biopic tortuoso, un film molto animalista e uno di cui non dovete per forza capire tutto. Più un'intervista a Tony McNamara
Ci è voluto un anno per mettere a posto il film su Michael Jackson ma finalmente esce, e nello stesso weekend di uno dei film di ricerca più stupefacenti visti di recente e di un classico del buonismo animalista, Il figlio del deserto. In più siamo stati allo ScriptFest di Bra per incontrare Tony McNamara, lo sceneggiatore di Yorgos Lanthimos, e chiedere a lui com’è la situazione ora per chi fa il suo lavoro a Hollywood.
Questa settimana abbiamo visto:
Michael, di Antoine Fuqua
Il figlio del deserto, di Gilles de Maistre
Resurrection, di Bi Gan
Altri episodi
Una mummia, un altro film con D’Annunzio e niente italiani a Cannes
Quanto è grave la mancanza di italiani a Cannes e perché La mummia ha quel titolo
Un film bellissimo e la storia del documentario su Giulio Regeni
Ci siamo guardati per voi le carte del ministero ma anche il film dell’anno
Zendaya e Pattinson sono stati qui, e i dolori di Super Mario
The Drama fa discutere, Super Mario delude mentre Bradley Cooper convince
Il romantico “Il Dio dell’amore” e qualcuno che vuole i film in sala per più tempo
Vi capita mai di voler vedere un film al cinema e scoprire che non lo fanno più?