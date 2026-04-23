Il film su Michael Jackson e molti struzzi

Ci è voluto un anno per mettere a posto il film su Michael Jackson ma finalmente esce, e nello stesso weekend di uno dei film di ricerca più stupefacenti visti di recente e di un classico del buonismo animalista, Il figlio del deserto. In più siamo stati allo ScriptFest di Bra per incontrare Tony McNamara, lo sceneggiatore di Yorgos Lanthimos, e chiedere a lui com’è la situazione ora per chi fa il suo lavoro a Hollywood.

Questa settimana abbiamo visto:

Michael, di Antoine Fuqua

Il figlio del deserto, di Gilles de Maistre

Resurrection, di Bi Gan