Il film di cui si è parlato a Cannes, quello con Hugh Jackman e Kate Hudson, e un Ultimo schiaffo
Tre film che nessuno si aspettava escono questa settimana: Song Sung Blue, un biopic musicale su una coppia di imitatori musicali che è pieno di svolte; Sirat, un film d’autore da cui si esce storditi; Ultimo schiaffo, un film italiano piccolo che ha una storia da fratelli Coen. Infine: la storia di come sta cambiando il pubblico del cinema e cosa gli studios stanno facendo per trarne profitto.
