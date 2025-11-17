Il “film con una vera gallina protagonista” e Backrooms
È arrivato Backrooms, girato da un ventenne che ha la sicurezza di un regista navigato, e soprattutto l’imprevedibile Hen
Le due uscite di cui parliamo questa settimana sono un horror nato da una foto postata su internet (e mette paura!) e un film d’avventura e fuga con protagonista una gallina, che non è animato ma tutto dal vero. E poi raccontiamo la ripresa del cinema nel mondo nel 2026 e cosa accadrà con i film di questa estate.
Questa settimana abbiamo visto:
Backrooms di Kane Parsons
Hen – Storia di una gallina di György Pálfi
Altri episodi
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