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Il “film con una vera gallina protagonista” e Backrooms

È arrivato Backrooms, girato da un ventenne che ha la sicurezza di un regista navigato, e soprattutto l’imprevedibile Hen

di Gabriele Niola e Bianca Ferrari
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Le due uscite di cui parliamo questa settimana sono un horror nato da una foto postata su internet (e mette paura!) e un film d’avventura e fuga con protagonista una gallina, che non è animato ma tutto dal vero. E poi raccontiamo la ripresa del cinema nel mondo nel 2026 e cosa accadrà con i film di questa estate.

Questa settimana abbiamo visto:
Backrooms di Kane Parsons
Hen – Storia di una gallina di György Pálfi

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