Il “film con una vera gallina protagonista” e Backrooms

Le due uscite di cui parliamo questa settimana sono un horror nato da una foto postata su internet (e mette paura!) e un film d’avventura e fuga con protagonista una gallina, che non è animato ma tutto dal vero. E poi raccontiamo la ripresa del cinema nel mondo nel 2026 e cosa accadrà con i film di questa estate.

Questa settimana abbiamo visto:

Backrooms di Kane Parsons

Hen – Storia di una gallina di György Pálfi