Il basco di John Travolta e un film che fa discutere
Il reel che vale la pena vedere oggi e un candidato alla vittoria che divide
00:00:00
00:00:00
00:00:00
C’è stata una strana premiazione a sorpresa di John Travolta che vale la pena vedere e la proiezione di All of a Sudden di Ryusuke Hamaguchi che sta piacendo molto e facendo anche arrabbiare molto, tutto visto non sempre da posti buoni.
Altri episodi
Il re del mercato è sempre Jason Statham e i film più attesi del festival
Cosa si vende di più al mercato di Cannes e poi i film di Farhadi e Pawlikowski
15 mag 2026 - 14 min
È arrivato Vin Diesel con la sua sobrietà e i film che il festival deve programmare
Si parla di giacche tempestate di diamanti, di prime volte al festival e dei film francesi che si vedono a Cannes
14 mag 2026 - 10 min
Lo strano film di apertura di Cannes e perché è un’edizione di transizione
Come ha fatto Cannes a rimanere Cannes negli ultimi 15 anni di cambiamenti e perché c’è un film sottotono come apertura
13 mag 2026 - 14 min
Come sono andati i David e “Pecore sotto copertura”
Due film che non sono quello che potreste pensare e una cerimonia che è proprio quello che vi immaginate
7 mag 2026 - 32 min