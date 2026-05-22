I premi che non vi volevano dire e cosa cambia con questa Palma d’oro
Questa Palma d’oro cambia diverse carriere e può essere una di quelle che si ricorderanno
In una cerimonia di premiazione molto convenzionale ha vinto uno dei film che più sono stati apprezzati. È una vittoria che cambia diverse carriere, specialmente quella della protagonista, e che ha un potenziale fortissimo agli Oscar. Questo per i premi agli umani, poi è stato assegnato anche l’ambito Palm Dog.
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