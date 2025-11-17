He-Man fa il revival degli anni ’80 mentre Scary Movie quello dei Duemila
Travolti dalla nostalgia i film della settimana tentano di riportare in vita due proprietà intellettuali
I due film più grandi in uscita questa settimana puntano entrambi sulla nostalgia, anche se in modi diversi: Masters of the Universe è un grande film d’azione, tratto da una linea di giocattoli, che cerca di fare un discorso sul modo di essere maschi. Scary Movie invece è la più escapista possibile delle parodie.
Poi raccontiamo anche la nuova realtà che da qualche decennio si sta affermando nel mondo dei cinema, i lab, cioè acceleratori che aiutano cineasti, sceneggiatori e produttori a fare i primi film.
Questa settimana abbiamo visto:
Masters of the Universe di Travis Knight
Scary Movie di Michael Tiddes
Altri episodi
Il “film con una vera gallina protagonista” e Backrooms
È arrivato Backrooms, girato da un ventenne che ha la sicurezza di un regista navigato, e soprattutto l’imprevedibile Hen
I premi che non vi volevano dire e cosa cambia con questa Palma d’oro
Questa Palma d’oro cambia diverse carriere e può essere una di quelle che si ricorderanno
Tutto sulle feste di Cannes
Un prontuario su come frequentare le feste di Cannes da qualcuno che non ci è mai andato ma che ha studiato
Cosa c’è nei film a tema LGBT+ che interessa tanto Cannes
C’è tutto un tema che attraversa film diversi: l’identità delle persone o delle comunità raccontata attraverso la performance