He-Man fa il revival degli anni ’80 mentre Scary Movie quello dei Duemila

I due film più grandi in uscita questa settimana puntano entrambi sulla nostalgia, anche se in modi diversi: Masters of the Universe è un grande film d’azione, tratto da una linea di giocattoli, che cerca di fare un discorso sul modo di essere maschi. Scary Movie invece è la più escapista possibile delle parodie.

Poi raccontiamo anche la nuova realtà che da qualche decennio si sta affermando nel mondo dei cinema, i lab, cioè acceleratori che aiutano cineasti, sceneggiatori e produttori a fare i primi film.

Questa settimana abbiamo visto:

Masters of the Universe di Travis Knight

Scary Movie di Michael Tiddes