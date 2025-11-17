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He-Man fa il revival degli anni ’80 mentre Scary Movie quello dei Duemila

Travolti dalla nostalgia i film della settimana tentano di riportare in vita due proprietà intellettuali

di Gabriele Niola e Bianca Ferrari
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I due film più grandi in uscita questa settimana puntano entrambi sulla nostalgia, anche se in modi diversi: Masters of the Universe è un grande film d’azione, tratto da una linea di giocattoli, che cerca di fare un discorso sul modo di essere maschi. Scary Movie invece è la più escapista possibile delle parodie.
Poi raccontiamo anche la nuova realtà che da qualche decennio si sta affermando nel mondo dei cinema, i lab, cioè acceleratori che aiutano cineasti, sceneggiatori e produttori a fare i primi film.

Questa settimana abbiamo visto:
Masters of the Universe di Travis Knight
Scary Movie di Michael Tiddes

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