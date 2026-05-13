È arrivato Vin Diesel con la sua sobrietà e i film che il festival deve programmare
Si parla di giacche tempestate di diamanti, di prime volte al festival e dei film francesi che si vedono a Cannes
Una parte importante del festival è la celebrazione della storia del cinema e questa passa sia per la masterclass con Peter Jackson che per la proiezione evento che celebra i 25 anni di Fast & Furious. Intanto tutti aspettano la troupe di White Lotus e in concorso passano due film di quelli che non mancano mai.
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