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Due cose che ritornano: Miranda Priestly e il fumo

Il diavolo veste Prada 2 è qui, ma c’è anche il vincitore dell’Orso d’oro e molte sigarette

di Gabriele Niola e Bianca Ferrari
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È arrivato Il diavolo veste Prada 2, molto atteso, molto discusso e noi siamo molto polemici, ma esce anche il film che ha vinto l’Orso d’oro a Berlino e che parla di persecuzione degli intellettuali. In più c’è tutta una questione con il fumo e con le sigarette, una volta bandite e che ora sta tornando in molti film.

Questa settimana abbiamo visto:
Il diavolo veste Prada 2 di David Frankel
Yellow Letters di İlker Çatak

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