Due cose che ritornano: Miranda Priestly e il fumo

È arrivato Il diavolo veste Prada 2, molto atteso, molto discusso e noi siamo molto polemici, ma esce anche il film che ha vinto l’Orso d’oro a Berlino e che parla di persecuzione degli intellettuali. In più c’è tutta una questione con il fumo e con le sigarette, una volta bandite e che ora sta tornando in molti film.

Questa settimana abbiamo visto:

Il diavolo veste Prada 2 di David Frankel

Yellow Letters di İlker Çatak