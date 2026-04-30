Due cose che ritornano: Miranda Priestly e il fumo
Il diavolo veste Prada 2 è qui, ma c’è anche il vincitore dell’Orso d’oro e molte sigarette
È arrivato Il diavolo veste Prada 2, molto atteso, molto discusso e noi siamo molto polemici, ma esce anche il film che ha vinto l’Orso d’oro a Berlino e che parla di persecuzione degli intellettuali. In più c’è tutta una questione con il fumo e con le sigarette, una volta bandite e che ora sta tornando in molti film.
Questa settimana abbiamo visto:
Il diavolo veste Prada 2 di David Frankel
Yellow Letters di İlker Çatak
Altri episodi
Il film su Michael Jackson e molti struzzi
Un biopic tortuoso, un film molto animalista e uno di cui non dovete per forza capire tutto. Più un'intervista a Tony McNamara
Una mummia, un altro film con D’Annunzio e niente italiani a Cannes
Quanto è grave la mancanza di italiani a Cannes e perché La mummia ha quel titolo
Un film bellissimo e la storia del documentario su Giulio Regeni
Ci siamo guardati per voi le carte del ministero ma anche il film dell’anno
Zendaya e Pattinson sono stati qui, e i dolori di Super Mario
The Drama fa discutere, Super Mario delude mentre Bradley Cooper convince