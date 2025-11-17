Deep Water e altri modi di rovinarvi le vacanze
Meglio di un film su un disastro aereo c’è solo un film su un disastro aereo che finisce in mare e poi arrivano gli squali!
Meglio di un film su un disastro aereo c’è solo un film su un disastro aereo che si conclude in mare e poi arrivano gli squali! Si tratta di Deep Water, uno dei film di cui parliamo questa settimana, che porta al cinema, oltre agli squali, tantissime storie e personaggi incredibili. Parliamo anche di Terapia di famiglia, una commedia francese che sembra pronta per il remake italiano, e raccontiamo come ha fatto il cinema cinese a raggiungere quello americano.
Questa settimana abbiamo visto:
Deep Water: Incubo dagli abissi di Renny Harlin
Terapia di famiglia di Arnaud Lemort
Altri episodi
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