Deep Water e altri modi di rovinarvi le vacanze

Meglio di un film su un disastro aereo c’è solo un film su un disastro aereo che si conclude in mare e poi arrivano gli squali! Si tratta di Deep Water, uno dei film di cui parliamo questa settimana, che porta al cinema, oltre agli squali, tantissime storie e personaggi incredibili. Parliamo anche di Terapia di famiglia, una commedia francese che sembra pronta per il remake italiano, e raccontiamo come ha fatto il cinema cinese a raggiungere quello americano.

Questa settimana abbiamo visto:

Deep Water: Incubo dagli abissi di Renny Harlin

Terapia di famiglia di Arnaud Lemort