Cosa c’è nei film a tema LGBT+ che interessa tanto Cannes
C’è tutto un tema che attraversa film diversi: l’identità delle persone o delle comunità raccontata attraverso la performance
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Tanti film che il festival ha scelto di proiettare in questi giorni raccontano storie queer ambientate durante le due guerre mondiali. In particolare quelli di ieri: Coward di Lukas Dhont e l’atteso La bola negra di Javier Calvo e Javier Ambrossi
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