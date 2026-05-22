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Cosa c’è nei film a tema LGBT+ che interessa tanto Cannes

C’è tutto un tema che attraversa film diversi: l’identità delle persone o delle comunità raccontata attraverso la performance

di Gabriele Niola e Bianca Ferrari
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Tanti film che il festival ha scelto di proiettare in questi giorni raccontano storie queer ambientate durante le due guerre mondiali. In particolare quelli di ieri: Coward di Lukas Dhont e l’atteso La bola negra di Javier Calvo e Javier Ambrossi

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