Come sono andati i David e “Pecore sotto copertura”

Cosa è successo nella serata di premiazione dei David di Donatello, chi ha vinto, chi ha perso, perché e quanto ci si è annoiati da 1 a 10. Com’è questo Dracula, che non ha niente di quello che vi potreste immaginare, e di cosa parla il film che si intitola Pecore sotto copertura.

Questa settimana abbiamo visto:

Dracula di Radu Jude

Noi due sconosciuti di Susanne Bier

Pecore sotto copertura di Kyle Balda