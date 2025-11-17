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Come sono andati i David e “Pecore sotto copertura”

Due film che non sono quello che potreste pensare e una cerimonia che è proprio quello che vi immaginate

di Gabriele Niola e Bianca Ferrari
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Cosa è successo nella serata di premiazione dei David di Donatello, chi ha vinto, chi ha perso, perché e quanto ci si è annoiati da 1 a 10. Com’è questo Dracula, che non ha niente di quello che vi potreste immaginare, e di cosa parla il film che si intitola Pecore sotto copertura.

Questa settimana abbiamo visto:
Dracula di Radu Jude
Noi due sconosciuti di Susanne Bier
Pecore sotto copertura di Kyle Balda

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