Come sono andati i David e “Pecore sotto copertura”
Due film che non sono quello che potreste pensare e una cerimonia che è proprio quello che vi immaginate
Cosa è successo nella serata di premiazione dei David di Donatello, chi ha vinto, chi ha perso, perché e quanto ci si è annoiati da 1 a 10. Com’è questo Dracula, che non ha niente di quello che vi potreste immaginare, e di cosa parla il film che si intitola Pecore sotto copertura.
Questa settimana abbiamo visto:
Dracula di Radu Jude
Noi due sconosciuti di Susanne Bier
Pecore sotto copertura di Kyle Balda
Altri episodi
Due cose che ritornano: Miranda Priestly e il fumo
Il diavolo veste Prada 2 è qui, ma c’è anche il vincitore dell’Orso d’oro e molte sigarette
Il film su Michael Jackson e molti struzzi
Un biopic tortuoso, un film molto animalista e uno di cui non dovete per forza capire tutto. Più un'intervista a Tony McNamara
Una mummia, un altro film con D’Annunzio e niente italiani a Cannes
Quanto è grave la mancanza di italiani a Cannes e perché La mummia ha quel titolo
Un film bellissimo e la storia del documentario su Giulio Regeni
Ci siamo guardati per voi le carte del ministero ma anche il film dell’anno