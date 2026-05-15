Come fare per frequentare il festival di Cannes e l’unico grande film americano
Quanto costa, cosa si può vedere e come si fa a venire al festival (non fatevi illusioni) e poi Paper Tiger di James Gray
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Arrivano le star, cioè Adam Driver e Scarlett Johansson protagonisti di Paper Tiger di James Gray, ma nel giorno più denso ci sono stati anche il film di Hirokazu Kore-eda (Sheep in the Box) e quello di Rodrigo Sorogoyen (El Ser Querido) che nell’ultimo anno in Italia è diventato noto per una serie tv.
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