Checco Zalone, La mia famiglia a Taipei e la controprogrammazione natalizia
Nella settimana in cui esce il film che ci sia aspetta sia il miglior incasso degli ultimi anni, Buen camino con Checco Zalone, ci sono anche altri due film molto diversi per chi non ha voglia di Zalone, La mia famiglia a Taipei, cosceneggiato e montato da Sean Baker, e Primavera, un fiero esempio di “personaggi storici italiani cinematic universe”. Sono film che fanno la controprogrammazione di Natale e se non sapete cos’è questa è la puntata per voi.
