Cattolici, musulmani e soprattutto alieni!
Gli alieni e le suore di Spielberg e i mori e i cattolici di Alessandro Borghi
Disclosure day, il nuovo film di Steven Spielberg, sta dividendo, anche all’interno di questo podcast, ed è un film di fede riguardo agli alieni. Ma esce anche Il prigioniero di Amenábar con Alessandro Borghi, che racconta un momento della vita di Cervantes in cui è stato prigioniero dei mori. In più vi spieghiamo cosa si intende per cinema d’essai e perché la definizione è così importante da essere stata sancita dal ministero della Cultura.
Questa settimana abbiamo visto:
Il prigioniero di Alejandro Amenábar
Disclosure day di Steven Spielberg
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