Cattolici, musulmani e soprattutto alieni!

Disclosure day, il nuovo film di Steven Spielberg, sta dividendo, anche all’interno di questo podcast, ed è un film di fede riguardo agli alieni. Ma esce anche Il prigioniero di Amenábar con Alessandro Borghi, che racconta un momento della vita di Cervantes in cui è stato prigioniero dei mori. In più vi spieghiamo cosa si intende per cinema d’essai e perché la definizione è così importante da essere stata sancita dal ministero della Cultura.

Questa settimana abbiamo visto:

Il prigioniero di Alejandro Amenábar

Disclosure day di Steven Spielberg