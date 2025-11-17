Arrivare prontissimi all’Odissea di Nolan
Cos'è l’IMAX 70mm, cosa ci ha trovato Nolan in questa storia e come guardare il suo film
Una volta tanto il film più promosso dell’anno è anche uno dei più audaci e sofisticati. Ci sono molte questioni in merito a come è stato fatto e ancora di più riguardo a quel che contiene l’Odissea di Nolan. Senza spoilerarvi il piacere di scoprire le tante particolarità di una storia che conosciamo già, vi spieghiamo cosa diavolo è l’IMAX 70mm, perché Nolan ci tiene tanto, e cosa c’è da notare nel film.
Questa settimana abbiamo visto:
Odissea di Christopher Nolan
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