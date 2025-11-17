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Ancora Minions e: come si restaura un film?

Non si scappa ai Minions, anche se noi ci siamo rifugiati al Cinema Ritrovato

di Gabriele Niola e Bianca Ferrari
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Siamo stati al Cinema Ritrovato, festival bolognese di film restaurati, e abbiamo parlato con Elena Tammaccaro di L’immagine ritrovata, uno dei più completi e rinomati laboratori di restauro film del mondo. Ma tutto viene dopo il cartone Minions & Monsters e il film francese Love Letters

Questa settimana abbiamo visto:
Minions & Monsters di Pierre Coffin
Love Letters di Alice Douard

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