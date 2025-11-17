Ancora Minions e: come si restaura un film?

Siamo stati al Cinema Ritrovato, festival bolognese di film restaurati, e abbiamo parlato con Elena Tammaccaro di L’immagine ritrovata, uno dei più completi e rinomati laboratori di restauro film del mondo. Ma tutto viene dopo il cartone Minions & Monsters e il film francese Love Letters

Questa settimana abbiamo visto:

Minions & Monsters di Pierre Coffin

Love Letters di Alice Douard