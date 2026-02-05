75 milioni per Melania, l’Anaconda di Jack Black e Hamnet
Tutta la storia del documentario sulla first lady e un film da Oscar
Siamo andati a vedere Melania e vi raccontiamo tutta la storia di come è nato e come è stato fatto (e perché e con quali soldi) questo documentario. Chiaramente dopo i film della settimana, a partire da Hamnet: è da un anno, da quando è stato presentato al Sundance del 2025, che ci arrivano voci su quanto sia bello e finalmente esce. Invece non ci erano arrivate voci su Anaconda, il finto reboot del film del 1997 che è in realtà una commedia non male con Jack Black. E poi ancora parliamo del film indipendente britannico My Father’s Shadow e di com’è Agata Christian, la commedia con uno dei migliori titoli dell’anno.
