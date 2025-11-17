NewsletterPodcast
Dicono che è bello, al cinema, dal 20 novembre

di Gabriele Niola e Bianca Ferrari
Torna il podcast sul cinema di Gabriele Niola, questa volta anche con Bianca Ferrari, per parlare di cosa c’è di nuovo: ogni giovedì alle 18:00, sul Post e sulle principali piattaforme.

Altri episodi

La rocambolesca giornata finale del festival e una premiazione come non se ne vedevano da anni

7 set 2025 - 14 min
“Un film fatto per Bene” di Franco Maresco, e il temutissimo film ungherese con protagoniste le piante

6 set 2025 - 13 min
“Il mostro” di Stefano Sollima e le feste a cui non si viene invitati

5 set 2025 - 11 min
“Duse” di Pietro Marcello e il film che probabilmente vincerà il festival

4 set 2025 - 15 min
&#8220;A House of Dynamite&#8221; di Kathryn Bigelow e “il film che sarebbe dovuto stare in concorso”

3 set 2025 - 15 min