Dicono che è bello, al cinema, dal 20 novembre
Torna il podcast sul cinema di Gabriele Niola, questa volta anche con Bianca Ferrari, per parlare di cosa c’è di nuovo: ogni giovedì alle 18:00, sul Post e sulle principali piattaforme.
Altri episodi
La rocambolesca giornata finale del festival e una premiazione come non se ne vedevano da anni
7 set 2025 - 14 min
“Un film fatto per Bene” di Franco Maresco, e il temutissimo film ungherese con protagoniste le piante
6 set 2025 - 13 min
“Il mostro” di Stefano Sollima e le feste a cui non si viene invitati
5 set 2025 - 11 min
“Duse” di Pietro Marcello e il film che probabilmente vincerà il festival
4 set 2025 - 15 min