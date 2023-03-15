Un romanzo americano e uno russo

Settembre è uno dei mesi dell’anno in cui escono i libri più interessanti. Per questa puntata di Comodino Giulia Pilotti e Ludovica Lugli si sono dedicate a L’imperatore della gioia, dello scrittore e poeta statunitense Ocean Vuong, pubblicato da Guanda, e a La sparizione, della scrittrice e poeta russa Marija Stepanova, uscito per Bompiani.

Vuong ha 36 anni e origini vietnamite. Negli Stati Uniti aveva avuto molto successo di pubblico e critica con Brevemente risplendiamo sulla terra, il suo primo romanzo, autobiografico. Stepanova ha 53 anni e da qualche anno vive in Germania. Nel 2020 era uscito in Italia il suo memoir familiare Memoria della memoria, che l’aveva fatta conoscere anche al di fuori della Russia.

Nella puntata sono stati citati anche un paio di libri di Ben Lerner, Nel mondo a venire e Odiare la poesia, oltre all’opera The Clock di Christian Marclay.

