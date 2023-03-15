NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Storie dalla Palestina: una surreale, l’altra realissima

di Ludovica Lugli, Giulia Pilotti
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Negli ultimi mesi le librerie si sono riempite di libri che parlano della storia della Palestina e della situazione nella Striscia di Gaza: ce ne sono sempre di più. A due anni dall’inizio dell’invasione israeliana della Striscia, Ludovica Lugli e Giulia Pilotti ne hanno letti due di cui si è molto parlato a livello internazionale: Il libro della scomparsa di Ibtisam Azem (Hopeful Monster), che è un romanzo surreale uscito in origine nel 2014, e Un giorno nella vita di Abed Salama di Nathan Thrall (Neri Pozza), vincitore di un premio Pulitzer nel 2024.
Nella puntata, che è stata registrata a settembre, sono stati menzionati anche Sharon e mia suocera di Suad Amiry (a cui era dedicata questa puntata di Comodino), Un dettaglio minore di Adania Shibli, il numero di Arabpop sulla Palestina e lo scrittore Mazen Maarouf.

Leggi e ascolta anche:
What if All the Palestinians Suddenly Disappeared?, una recensione su Haaretz
La puntata di Timbuctu su Apeirogon di Colum McCann

Altri episodi

Un romanzo americano e uno russo

Un romanzo americano e uno russo

15 set 2025 - 53 min
Lo sbilico di Alcide Pierantozzi e un “whydunit”

Lo sbilico di Alcide Pierantozzi e un “whydunit”

15 ago 2025 - 62 min
I racconti della maternità sono noiosi?

I racconti della maternità sono noiosi?

15 lug 2025 - 59 min
La crisi dell’editoria, un giallo gioco e un giallo rosa

La crisi dell’editoria, un giallo gioco e un giallo rosa

15 giu 2025 - 53 min
Due grandi scrittori che forse non conoscete, uno morto e uno vivo

Due grandi scrittori che forse non conoscete, uno morto e uno vivo

15 mag 2025 - 56 min