Storie dalla Palestina: una surreale, l’altra realissima

Negli ultimi mesi le librerie si sono riempite di libri che parlano della storia della Palestina e della situazione nella Striscia di Gaza: ce ne sono sempre di più. A due anni dall’inizio dell’invasione israeliana della Striscia, Ludovica Lugli e Giulia Pilotti ne hanno letti due di cui si è molto parlato a livello internazionale: Il libro della scomparsa di Ibtisam Azem (Hopeful Monster), che è un romanzo surreale uscito in origine nel 2014, e Un giorno nella vita di Abed Salama di Nathan Thrall (Neri Pozza), vincitore di un premio Pulitzer nel 2024.

Nella puntata, che è stata registrata a settembre, sono stati menzionati anche Sharon e mia suocera di Suad Amiry (a cui era dedicata questa puntata di Comodino), Un dettaglio minore di Adania Shibli, il numero di Arabpop sulla Palestina e lo scrittore Mazen Maarouf.

