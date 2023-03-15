Sei romanzi, una sola bottiglia di liquore

Lo Strega è arrivato alla sua ottantesima edizione e in attesa della cerimonia di premiazione, che sarà l’8 luglio a Roma, Ludovica Lugli e Giulia Pilotti raccontano come funziona il premio letterario più importante in Italia, cosa fanno i cosiddetti Amici della Domenica, chi sono i libri finalisti di quest’anno e cosa succede quando si mettono sei scrittori – che a volte sono quattro e a volte sette – su un pulmino, per un serratissimo tour di presentazioni.

Lugli ha letto Vedove di Camus di Elena Rui, Lo sbilico di Alcide Pierantozzi (di cui si parlava anche nella puntata di Comodino di agosto 2025) e I convitati di pietra di Michele Mari, mentre Pilotti Donnaregina di Teresa Ciabatti, La sonnambula di Bianca Pitzorno (uno dei libri di Comodino di gennaio 2026) e Platone di Matteo Nucci. Insieme a loro per raccontare e commentare i meccanismi di questo e altri premi letterari ci saranno piccoli camei vocali del direttore editoriale del Post Luca Sofri, di Michele Ruol, che l’anno scorso era in cinquina con il suo romanzo d’esordio Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia, e di Gianluigi Simonetti, italianista e critico che da anni si occupa del Premio Strega studiando le tendenze della narrativa letteraria italiana contemporanea a partire dalle selezioni che fa il premio (del suo Caccia allo Strega Comodino si era occupato nel 2023). Sono citati anche La polveriera e Romanzo privato, di Stefano Petrocchi.

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-Le recensioni di Gianluigi Simonetti ai finalisti dello Strega di quest’anno, su Tuttolibri (con paywall): su I convitati di pietra, su Donnaregina, sulla Sonnambula, sullo Sbilico, su Vedove di Camus e Platone