Romanzi e saggi che parlano di suore e monache

Qualche mese fa Ludovica Lugli si è imbattuta nel post su Instagram di una libreria inglese che ha uno scaffale dedicato alla “nun literature”, cioè alla “letteratura a tema suore e monache”. Un po’ sorprendentemente comprende molti libri contemporanei, tra cui il saggio La saggezza del convento di Carmen Urbita e Ana Garriga (Mondadori), letto da Giulia Pilotti, e Devozione di Charlotte Wood (Fazi), letto da Lugli. Nella puntata si parla anche di due libri pubblicati dal Saggiatore: il saggio Suore che si comportano male. Storie di magia, sesso e incendi nei conventi medievali di Craig A. Monson, che ha una copertina molto spiritosa, e il romanzo Abbi pietà del mio piccolo dolore di Victoria MacKenzie, che parla di Giuliana di Norwich e Margery Kempe, due donne realmente esistite e considerate le prime autrici di lingua inglese.

Altri libri tradotti in italiano nel post della libreria Sherlock & Pages: Il tempo della carne di Lina Wolff e Misticismo di Simon Critchley. Un altro ambientato nel Medioevo: Matrix di Lauren Groff.

In fondo alla puntata abbiamo dato qualche dettaglio in più sul club del libro estivo di Comodino, per cui nei prossimi mesi leggeremo Tutti i nostri ieri di Natalia Ginzburg. Tra le cose più importanti da sapere c’è che il 15 settembre registreremo una puntata speciale con 40 persone abbonate al Post che avranno letto il romanzo. La puntata sarà pubblicata il 25 settembre e si potrà commentare sul Post per proseguire la conversazione. Tutto il resto lo trovate nella puntata.