Quello che leggono ragazze e ragazzi, con Tegamini e Gianluca Nativo

Il 5 aprile abbiamo registrato una puntata live di Comodino durante Voices, a Torino. Con Ludovica Lugli c’erano Francesca Crescentini (Tegamini), content creator e traduttrice, e Gianluca Nativo, autore dei romanzi Il primo che passa e Polveri sottili e professore alle scuole secondarie di primo grado (le medie). Insieme a loro abbiamo parlato dei libri che leggono ragazze e ragazzi, di quelli che gli vengono fatti leggere e di un metodo per insegnare la scrittura e la lettura sempre più diffuso tra gli insegnanti di lettere, il cosiddetto WRW: Nativo ne aveva anche scritto sul Post.

Abbiamo anche parlato di tre libri che di recente sono passati per i comodini di Nativo, Crescentini e Lugli: Danza sulla mia tomba di Aidan Chambers (Rizzoli), La falce dei cieli di Ursula Le Guin (Mondadori) e Leggere piano, forte, fortissimo. Come allenare alla lettura ragazze e ragazzi di Alice Bigli (Mondadori).

LEGGI SUL POST:

– A cosa servono i libri che non piacciono ai genitori, lo Storie/Idee del prof che aveva proposto Dio di illusioni di Donna Tartt come lettura ai suoi studenti di 15 anni

Tornano dal 15 maggio le “Dieci lezioni sui podcast”, dieci incontri online per raccontare come si arriva dall’idea di un podcast alla sua pubblicazione: trovi tutte le informazioni su questa pagina.

Le lezioni sono rivolte a chiunque voglia conoscere come funziona la produzione di un podcast, ma anche a chi sa già qualcosa e vuole saperne di più. Durante gli incontri si parlerà degli aspetti più creativi della produzione – come l’ideazione, la scelta del linguaggio e la scrittura – e di quelli più tecnici come la sonorizzazione, l’editing e il montaggio. Ma si parlerà anche di cosa vuol dire fare giornalismo nei podcast, dei modi diversi di raccontare la cronaca nera, gli esteri o le notizie del giorno, e di come trovare storie da raccontare tutti i giorni.