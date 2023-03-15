NewsletterPodcast
Parenti serpenti e pessimi amici, con la redazione del Post

di Ludovica Lugli, Giulia Pilotti
Dicembre è mese di bilanci e di reunion, e in questa puntata speciale di Comodino Giulia Pilotti si è seduta insieme ad alcune persone della redazione del Post per discutere dei libri che hanno letto e hanno apprezzato (o non tanto) nel corso dell’anno. La selezione è tematica: si parla di famiglie e amici imperfetti, a volte pessimi. Giulia Pilotti ha letto Pessima amica di Tiffany Watt Smith (Utet), Ginevra Falciani E gli ippopotami si sono lessati nelle loro vasche di William S. Burroughs e Jack Kerouac (Adelphi), Nicola Ghittoni La confraternita dell’uva di John Fante (Einaudi), Matilda Ferraris Vipera in pugno di Hervé Bazin (Gramma-Feltrinelli), Luca Misculin Le voci della sera di Natalia Ginzburg (Einaudi, audiolibro letto da Sandra Toffolatti per la serie Ad alta voce su RaiPlay Sound).Nella puntata sono anche citati: Il gruppo di Mary McCarthy, Sulla strada di Jack Kerouac, Lessico famigliare di Natalia Ginzburg, Le chiavi magiche di Ludovica Lugli, Una mamma per amicaAmici miei e I Simpson.

