La madre di Emmanuel Carrère e la nonna di Lea Ypi

Emmanuel Carrère è tornato a parlare dei fatti suoi: il suo nuovo libro, Kolchoz (Adelphi), racconta la storia della sua famiglia e in particolare quella di sua madre, Hélène Carrère d’Encausse, che è morta nel 2023 e in Francia era un personaggio pubblico importante. Giulia Pilotti ne parla in questa puntata, mentre Ludovica Lugli si dedica a Dignità di Lea Ypi (Feltrinelli), la filosofa e intellettuale albanese già autrice di Libera: in questo nuovo romanzo filosofico ha re-immaginato la vita di sua nonna, tra la Salonicco del 1918 e l’Albania di Enver Hoxha.

Nella puntata sono menzionati questa critica spiritosa degli autografi di scrittrici e scrittori di Ludovica Lugli, Cuor contento il ciel l’aiuta di David Sedaris, e i libri di Carrère Limonov, L’avversario, Yoga, La vita come un romanzo russo, Vite che non sono la mia e Il regno.

Leggi o ascolta anche:

–Limonov

–Un problema con Yoga, di Emmanuel Carrère

–la recensione di Kolchoz di Marie Darrieussecq sul Times Literary Supplement (in inglese e con paywall)

–una puntata del podcast Past Present Future sul concetto di dignità in filosofia con Lea Ypi (in inglese)