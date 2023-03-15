La madre di Emmanuel Carrère e la nonna di Lea Ypi
E intorno a loro grandi famiglie e le dittature del Novecento, tra le altre cose
Emmanuel Carrère è tornato a parlare dei fatti suoi: il suo nuovo libro, Kolchoz (Adelphi), racconta la storia della sua famiglia e in particolare quella di sua madre, Hélène Carrère d’Encausse, che è morta nel 2023 e in Francia era un personaggio pubblico importante. Giulia Pilotti ne parla in questa puntata, mentre Ludovica Lugli si dedica a Dignità di Lea Ypi (Feltrinelli), la filosofa e intellettuale albanese già autrice di Libera: in questo nuovo romanzo filosofico ha re-immaginato la vita di sua nonna, tra la Salonicco del 1918 e l’Albania di Enver Hoxha.
Nella puntata sono menzionati questa critica spiritosa degli autografi di scrittrici e scrittori di Ludovica Lugli, Cuor contento il ciel l’aiuta di David Sedaris, e i libri di Carrère Limonov, L’avversario, Yoga, La vita come un romanzo russo, Vite che non sono la mia e Il regno.
Leggi o ascolta anche:Limonov–Un problema con Yoga, di Emmanuel Carrère–la recensione di Kolchoz di Marie Darrieussecq sul Times Literary Supplement (in inglese e con paywall) –una puntata del podcast Past Present Future sul concetto di dignità in filosofia con Lea Ypi (in inglese)–
Altri episodi
Diventare madri tra app e influencer, con Amanda Hess
Una puntata speciale con la giornalista del New York Times autrice di “Un’altra vita”
Becoming a mother among apps and influencers, with Amanda Hess
A special episode with the New York Times journalist, author of “Second Life”
Parlarne tra amici intorno a un Comodino
Il decalogo dei lettori di Daniel Pennac è ancora attuale? Ne abbiamo parlato live da Voices, insieme a Daria Bignardi, Silvia Righini e Stefano Sgambati
Intelligenza artificiale, pensionati e qualche troll
Abbiamo letto una storia che parla di morale e macchine e uno dei romanzi per adulti di Tove Jansson (ma anche qualcosa dei Mumin)