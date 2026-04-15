Intelligenza artificiale, pensionati e qualche troll

Tra marzo e aprile Giulia Pilotti ha letto Colpevolezza di Bruce Holsinger (e/o), un romanzo che parla anche di intelligenza artificiale, mentre Ludovica Lugli La città del sole di Tove Jansson (Iperborea), la scrittrice finlandese nota in tutto il mondo per i romanzi per ragazzi con protagonisti i Mumin, una famiglia di troll molto pucciosi.

Nella puntata sono stati menzionati questo articolo del New Yorker sull’uso dell’AI per scrivere narrativa, il romanzo Death Of An Author, il podcast Tove di Laura Pezzino, “Racconti della valle dei Mumim” e Il libro dell’estate di Tove Jansson, la serie di Netflix “A Man On The Inside” e i film Il club dei delitti del giovedì e Marigold Hotel, entrambi tratti da romanzi.

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