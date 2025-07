I racconti della maternità sono noiosi?

E quando non sono noiosi devono per forza essere drammatici? Sono alcune delle domande che si sono fatte Giulia Pilotti e Ludovica Lugli dopo le loro ultime letture, il romanzo di Claire Kilroy E sempre lo farò (Garzanti) e il saggio di Lucy Jones Matrescenza (Laterza): entrambi parlano di come cambiano la vita, l’identità e pure il cervello di una donna dopo la nascita di una bambina o di un bambino.

Nella puntata sono citati anche: Il lavoro di una vita di Rachel Cusk (Einaudi), Cribsheet di Emily Oster (Penguin) e Il linguaggio segreto dei neonati di Tracy Hogg (Mondadori); Nightbitch di Rachel Yoder (Mondadori), che è anche un film; Life Among the Savages di Shirley Jackson (Penguin); Come d’aria di Ada d’Adamo (Elliot), La figlia unica di Guadalupe Nettel (La Nuova Frontiera), Nessuno ne parla di Patricia Lockwood (Mondadori) e Seni e uova di Mieko Kawakami (E/O).

E più tangenzialmente, Che cosa aspettarsi quando si aspetta di Heidi Murkoff, Il bambino, come si cura e come si alleva di Benjamin Spock, Il libro che vorresti i tuoi genitori avessero letto di Philippa Perry, Il metodo Good Inside di Becky Kennedy e Nato di donna di Adrienne Rich.

La poesia di Mina Loy Parto è pubblicata nella raccolta The Lost Lunar Baedeker (Rina edizioni) e si può leggere integralmente qui, nella traduzione di Marco Bartoli. Il dipinto di Marisa Mori L’ebbrezza fisica della maternità è questo.

ASCOLTA O LEGGI ANCHE:

– La puntata speciale di Comodino con Rachel Cusk, in cui si parla anche di Il lavoro di una vita

– Allattare non è mica facile

Errata corrige: il personaggio di Hulk fu creato negli anni Sessanta, non prima.