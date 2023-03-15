Diventare madri tra app e influencer, con Amanda Hess
Una puntata speciale con la giornalista del New York Times autrice di “Un’altra vita”
La puntata di Comodino di luglio 2025, dedicata a un saggio e a un romanzo che parlano di maternità, ha ricevuto moltissimi riscontri, tra commenti su Instagram ed email. Diventare genitori (e madri in particolare) non è certo un tema nuovo, ma comprensibilmente resta sempre rilevante e suscita molte discussioni e punti di vista diversi. Questa puntata speciale è una specie di sequel: contiene un’intervista ad Amanda Hess, giornalista del New York Times e autrice del libro Un’altra vita. Fare un figlio nell’era digitale (Einaudi), uscito lo scorso ottobre. Qui potete ascoltarla nella versione in italiano, doppiata da Giulia Alice Pacchiarini.
La puntata è disponibile anche in inglese, senza doppiaggio.
Nella puntata sono menzionati la serie fotografica di Vincent Ferrané Milky Way e i libri Il lavoro di una vita di Rachel Cusk (che è stata a sua volta ospite di Comodino), Unfit Parent di Jessica Slice e Il rifiuto della morte di Ernest Becker.
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Altri episodi
Becoming a mother among app and infuencers, with Amanda Hess
A special episode with the New York Times journalist, author of “Second Life”
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