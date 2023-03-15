Alcide Pierantozzi come Zendaya e Bianca Pitzorno falegname
Ludovica Lugli e Giulia Pilotti hanno guardato in TV la serata finale del Premio Strega di quest’anno, vinto da Michele Mari con I convitati di pietra, e in questa puntata speciale commentano le difficoltà di fare un evento televisivo in cui si parla di libri, l’abbigliamento dello scrittore che ha applicato il method dressing, le aspirazioni professionali di Bianca Pitzorno e l’eccessiva insistenza sull’incapacità di sorridere di Michele Mari, tra le altre cose. Ospite speciale della puntata, con una serie di messaggi vocali, l’editor e scrittore Paolo Valoppi, che era tra il pubblico presente davanti al Campidoglio, a Roma.
La classifica finale dello Strega 2026:Michele Mari, I convitati di pietra (Einaudi) – 190 voti Matteo Nucci, Platone. Una storia d’amore (Feltrinelli) – 152 voti Bianca Pitzorno, La sonnambula (Bompiani) – 84 voti Alcide Pierantozzi, Lo sbilico (Einaudi) – 78 voti Teresa Ciabatti, Donnaregina (Mondadori) – 75 voti Elena Rui, Vedove di Camus (L’orma) – 64 voti
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