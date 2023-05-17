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Vent’anni di successi di un vaccino contro il cancro

È quello che riduce i rischi causati dal papilloma virus umano (HPV), ma è spesso sottovalutato

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
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L’Australia sta eliminando un tumore dal proprio territorio grazie al vaccino contro il papilloma virus umano. È il primo paese a farlo, ma potrebbe non essere l’unico. In vent’anni di utilizzo, il vaccino ha permesso di ridurre enormemente i casi di tumore alla cervice uterina tra le giovani al di sotto dei 25 anni. Nonostante l’efficacia e la sicurezza della vaccinazione, in molti paesi come l’Italia c’è ancora da lavorare per informare le famiglie sull’importanza della prevenzione. I rischi legati all’infezione da HPV sono spesso sottostimati e tutto questo si riflette sulle circa 2.400 diagnosi di cancro al collo dell’utero che vengono fatte ogni anno in Italia. Festeggiamo poi i cento anni di David Attenborough e concludiamo con qualche consiglio spaziale.

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