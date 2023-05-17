Una riforma della caccia che non piace quasi a nessuno
La proposta dalla maggioranza dice molto sul depotenziamento della scienza nelle decisioni politiche
Il disegno di legge sulla caccia, proposto della maggioranza e approvato in Senato, riforma in modo drastico la legge di riferimento di trent’anni fa e ha ricevuto nelle ultime settimane critiche durissime. Al concetto di “protezione” della fauna selvatica si aggiunge quello di “gestione”, che dà possibilità di organizzare ed estendere la stagione della caccia con rischi per numerose specie finora tutelate. Mentre il futuro del disegno di legge è incerto, proprio per le critiche ricevute e la fine della legislatura, la vicenda mostra ancora una volta la scarsa considerazione della scienza da parte della politica. A proposito di caccia, ci occupiamo poi di un progetto per sterminare intere popolazioni di zanzare. Intanto al CNR ci sono presagi di pasticciaccio.
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Una notizia fresca sulle staminali, in questo caldone
Come un singolo trapianto ha aiutato due persone a controllare per 15 anni una rara malattia autoimmune
Il raccolto dopo vent’anni di dibattiti sulla modifica genetica delle piante
L’approvazione del nuovo regolamento europeo sulle tecniche di evoluzione assistita cambierà l’agricoltura
Le AI stanno cambiando la matematica
E non tutti sono convinti in meglio, intanto Luca Parmitano torna in orbita per un po’ di scuola guida
In coda in farmacia con Trump
Il presidente degli Stati Uniti ha promesso prezzi dei farmaci più bassi, per noi cambia qualcosa?