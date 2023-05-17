Una notizia fresca sulle staminali, in questo caldone
Come un singolo trapianto ha aiutato due persone a controllare per 15 anni una rara malattia autoimmune
Da 15 anni due persone riescono a tenere sotto controllo una rara malattia autoimmune grazie a un trapianto di cellule staminali, effettuato dall’Istituto San Raffaele di Milano. È un risultato importante, che ci ricorda le enormi potenzialità delle staminali nel trattamento di molte malattie. Siamo arrivati a risultati come questo grazie a decenni di ricerca, ma se ne parla poco. La storia che ha portato all’uso delle staminali in medicina è densa di scoperte fondamentali, dolorosi fallimenti, dilemmi etici e gravi truffe. Ci occupiamo poi dei rimedi contro l’attuale ondata di calore e di una naturopata decisamente fuori posto.
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– Vertigine, di Beatrice Mautino – Le cellule staminali tengono a bada una grave malattia autoimmuni per 15 anni – Oltre 100 anni di ricerca sulle cellule staminali – Caldo e salute, secondo l’OMS – Sarà una lunga ondata di calore – Naturopatia olistica in un ospedale pubblico a Catania, lettera aperta del CICAP al ministro Schillaci – Al Policlinico di Catania un bando pubblico per una naturopata: medicina tradizionale e naturale insieme in un ospedale – Naturopata all’ospedale, avviata risoluzione del contratto
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