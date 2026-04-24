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Un vaccino sperimentale contro il tumore al pancreas

Come funziona e perché è una buona notizia, anche se non è ancora la soluzione a uno dei tumori più insidiosi

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
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Donna Gustafson ha 72 anni e nel 2020 era stata operata per l’asportazione di un tumore al pancreas, ricevendo un trattamento sperimentale con un vaccino a mRNA. Sono passati sei anni e Gustafson dice di stare bene e di fare una vita normale. È una buona notizia in generale per la ricerca sulla forma più diffusa di tumore al pancreas, ma è importante vederla nel giusto contesto e capire i limiti del nuovo trattamento, evitando facili illusioni. Tra ciò che la scienza dimostra di poter fare e ciò che la medicina può offrire oggi su larga scala c’è infatti un grande divario. Ci occupiamo poi di una pericolosissima sostanza che potreste avere in casa.

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