Un vaccino sperimentale contro il tumore al pancreas
Come funziona e perché è una buona notizia, anche se non è ancora la soluzione a uno dei tumori più insidiosi
Donna Gustafson ha 72 anni e nel 2020 era stata operata per l’asportazione di un tumore al pancreas, ricevendo un trattamento sperimentale con un vaccino a mRNA. Sono passati sei anni e Gustafson dice di stare bene e di fare una vita normale. È una buona notizia in generale per la ricerca sulla forma più diffusa di tumore al pancreas, ma è importante vederla nel giusto contesto e capire i limiti del nuovo trattamento, evitando facili illusioni. Tra ciò che la scienza dimostra di poter fare e ciò che la medicina può offrire oggi su larga scala c’è infatti un grande divario. Ci occupiamo poi di una pericolosissima sostanza che potreste avere in casa.
Leggi anche:
– Tumore del pancreas. Aumentano i casi in Italia – Tumore del pancreas: nuove terapie ma dati ancora iniziali – Un vaccino sperimentale contro il cancro al pancreas mostra risultati duraturi nelle prime fasi della sperimentazione, a supporto della prosecuzione dei test – Regolamento sulle sostanze pericolose – Una revisione della gestione delle ustioni da acido fluoridrico – La scheda dell’ECHA sull’acido fluoridrico – Biologica su Facebook – Massimo Sandal su Facebook – Vertigine di Beatrice Mautino
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Sentiremo parlare molto dei peptidi
Piccoli composti e grandi promesse: sono sempre più citati da biohacker e guru del benessere, ma il confine tra scienza e marketing resta sottile
Quattro astronauti e un milione di chilometri
La missione lunare Artemis II è quasi finita ed è tempo di bilanci
Smettere di fumare diventa un po’ meno difficile
I farmaci per riuscirci a base di citisina sono diventati rimborsabili ed è una buona notizia
SPECIALE – Intorno alla Luna
Tutto quello che c’è da sapere sul viaggio dei quattro astronauti della missione lunare Artemis II, tra storia e futuro