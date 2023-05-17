Un pipistrello sulla faccia
È come inizia una storia di contagio da rabbia molto discussa sui social, forse troppo
Un bambino svegliato da un pipistrello sul viso, una malattia antichissima e una corsa contro il tempo. È la storia di un caso di rabbia finito tragicamente in Canada, ma quanto sono davvero pericolosi i pipistrelli? Tra virus, paure e dati scientifici, proviamo a capire cosa sappiamo di questi animali, quali sono i rischi reali e perché conoscerli meglio può aiutarci a convivere con loro senza troppe ansie. Ci occupiamo poi dell’imprevista dolcezza della Via Lattea e dei devastanti incendi in Piemonte.
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