Tempo da lupi
La storia del lupo grigio in Italia racconta qualcosa del nostro rapporto con la natura e la difficoltà di accettare la coesistenza
Si stima che ci siano circa 3.500 lupi grigi distribuiti in buona parte dell’Italia. Dopo essere quasi scomparsi, sono tornati ad aumentare dagli anni Settanta grazie ai divieti di caccia e all’inserimento nelle liste delle specie protette. L’abbandono delle attività agricole tradizionali e lo spopolamento delle aree più interne del territorio nazionale hanno contribuito a creare habitat “sicuri” per il lupo, la cui popolazione è aumentata velocemente. Si sono così create forti tensioni tra l’esigenza di tutelare la specie, ma anche gli abitanti e le loro attività nelle aree più popolate dai lupi. Coesistere non è semplice e comporta scelte dolorose, ma lo si può fare meglio da persone informate. Ci spostiamo poi in una particolare catena di montaggio con robot umanoidi: è il futuro che ci attende o una trovata di marketing?
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– Almeno 10 lupi sono stati trovati morti per avvelenamento tra Pescasseroli e Alfedena – Il lupo in Italia, tra paure e ricerca scientifica
– Sulle Alpi tornano i lupi ma non tutti sono contenti– Dalle Alpi alla Calabria, il primo monitoraggio del lupo coordinato a livello nazionale – La principale minaccia per la conservazione del lupo in Italia – L’esperimento di Figure AI– Una cosa che i robot proprio non sanno fare – Questo ve lo mettereste in casa?
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