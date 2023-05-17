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Tempo da lupi

La storia del lupo grigio in Italia racconta qualcosa del nostro rapporto con la natura e la difficoltà di accettare la coesistenza

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
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Si stima che ci siano circa 3.500 lupi grigi distribuiti in buona parte dell’Italia. Dopo essere quasi scomparsi, sono tornati ad aumentare dagli anni Settanta grazie ai divieti di caccia e all’inserimento nelle liste delle specie protette. L’abbandono delle attività agricole tradizionali e lo spopolamento delle aree più interne del territorio nazionale hanno contribuito a creare habitat “sicuri” per il lupo, la cui popolazione è aumentata velocemente. Si sono così create forti tensioni tra l’esigenza di tutelare la specie, ma anche gli abitanti e le loro attività nelle aree più popolate dai lupi. Coesistere non è semplice e comporta scelte dolorose, ma lo si può fare meglio da persone informate. Ci spostiamo poi in una particolare catena di montaggio con robot umanoidi: è il futuro che ci attende o una trovata di marketing?

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