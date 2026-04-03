Smettere di fumare diventa un po’ meno difficile
I farmaci per riuscirci a base di citisina sono diventati rimborsabili ed è una buona notizia
Il fumo è responsabile della morte di oltre 90mila persone ogni anno in Italia, senza contare le migliaia di persone che si ammalano e vivono con problemi di salute cronici, con alti costi sociali e sanitari. Per questo l’inserimento nelle liste dei farmaci rimborsabili di quelli per smettere di fumare a base di citisina è considerato un’importante opportunità. Vediamo di che si tratta, come funziona la citisina e quali effetti comporta. Ci occupiamo poi di consegne a domicilio di antiprotoni e della madre di tutti i lieviti.
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