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Sentiremo parlare molto dei peptidi

Piccoli composti e grandi promesse: sono sempre più citati da biohacker e guru del benessere, ma il confine tra scienza e marketing resta sottile

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
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Dal mondo del “body building”, l’impiego dei peptidi si sta diffondendo sempre di più tra chi promette soluzioni per la longevità e lo star bene in generale. Il settore è poco regolamentato, si trovano in vendita prodotti non sempre affidabili e ci sono rischi per la salute. Meglio conoscerli per tempo. Ci occupiamo poi della balzana idea di costruire con le esplosioni atomiche e torniamo a occuparci degli ippopotami di Pablo Escobar.

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