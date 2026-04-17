Sentiremo parlare molto dei peptidi
Piccoli composti e grandi promesse: sono sempre più citati da biohacker e guru del benessere, ma il confine tra scienza e marketing resta sottile
Dal mondo del “body building”, l’impiego dei peptidi si sta diffondendo sempre di più tra chi promette soluzioni per la longevità e lo star bene in generale. Il settore è poco regolamentato, si trovano in vendita prodotti non sempre affidabili e ci sono rischi per la salute. Meglio conoscerli per tempo. Ci occupiamo poi della balzana idea di costruire con le esplosioni atomiche e torniamo a occuparci degli ippopotami di Pablo Escobar.
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– L’autorità di controllo sui farmaci indagherà sulle cliniche britanniche che utilizzano peptidi per le affermazioni relative alla salute– Cosa rivela la mania dei peptidi sul rapporto degli statunitensi con il rischio– Come un laboratorio croato ha generato un peptide di cui si parla molto, ora popolare tra i professionisti del settore– Perché le persone si iniettano peptidi?– Aggirare lo Stretto di Hormuz con esplosivi nucleari? Gli Stati Uniti studiarono questa opzione negli anni ’60– Il megaprogetto più folle di cui non avete mai sentito parlare– La Colombia autorizza l’uso dell’eutanasia per fermare la diffusione degli ippopotami di Pablo Escobar
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